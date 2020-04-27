Абрамченко поручила Росреестру проверить механизмы поддержки арендаторов государственных земельных участков

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Зампред правительства Виктория Абрамченко поручила Росреестру проверить механизмы поддержки арендаторов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Абрамченко поручила Росреестру проверить механизмы поддержки арендаторов государственных земельных участков
  • © Игорь Онучин
  • РИА Новости

«Органы публичной власти в текущей ситуации должны практически в автоматическом режиме увеличить срок аренды. Это позволит существенно сократить бюрократическую нагрузку, чтобы арендаторы могли заниматься более важными вопросами сохранения своего бизнеса и трудовых коллективов, а не тратить время на повторные процедуры сохранения прав на землю», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, должно быть достаточно заявления от арендатора, чтобы продлить аренду в кратчайший срок.

Речь идёт о пролонгации аренды на такую землю до трёх лет.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.

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