В Омской области проверяют сообщения об уличной гонке во время режима самоизоляции

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В Омской области проводят доследственную проверку по факту сообщений о проведении несанкционированного массового мероприятия в период самоизоляции.
В Омской области проверяют сообщения об уличной гонке во время режима самоизоляции
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Об этом информирует Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Согласно размещённой в соцсетях информации, 25 апреля прошли уличные гонки. Во время заезда один из участников перепутал передачи скоростей и задел двух зрительниц. Их госпитализировали.

Следователи намерены установить обстоятельства случившегося. Нарушителям будет дана правовая оценка. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции.

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