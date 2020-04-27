В Челябинске 28 апреля будут закрыты все кладбища

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В мэрии Челябинска заявили, что 28 апреля, в «родительский день», в целях предотвращения распространения коронавируса будут закрыты для посетителей все кладбища.
В Челябинске 28 апреля будут закрыты все кладбища
  • © Виталий Залесский
  • РИА Новости

«Кладбища будут закрыты для посещений. Пропускать на их территорию будут лишь для проведения похорон», — приводит URA.RU слова пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова.

Начальник горздрава Наталья Горлова, в свою очередь, отметила, что соблюдение режима самоизоляции в городе-миллионнике необходимо, чтобы ситуация с распространением заболевания не вышла из-под контроля.

Ранее посещение кладбищ ограничили в Ставрополе и Тюмени.

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