В Челябинске 28 апреля будут закрыты все кладбища
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- РИА Новости
«Кладбища будут закрыты для посещений. Пропускать на их территорию будут лишь для проведения похорон», — приводит URA.RU слова пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова.
Начальник горздрава Наталья Горлова, в свою очередь, отметила, что соблюдение режима самоизоляции в городе-миллионнике необходимо, чтобы ситуация с распространением заболевания не вышла из-под контроля.
Ранее посещение кладбищ ограничили в Ставрополе и Тюмени.