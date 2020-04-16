В Ставрополе ограничили посещение кладбищ до 30 апреля. Меры приняты в соответствии с постановлением губернатора Владимира Владимирова.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Такое решение призвано исключить массовое скопление людей и предотвратить распространение коронавируса.

Как отметили в городской администрации, в пасхальную неделю будет ограничено и движение общественного транспорта, следующего по маршрутам к кладбищам.

Также стало известно, что жителей Тюмени призвали воздержаться от посещения кладбищ.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Въезд на территорию кладбищ запрещён, близлежащие парковки закрыты. Скорректирован график движения общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Ижевске ограничили посещение кладбищ.