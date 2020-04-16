В Ставрополе ограничили посещение кладбищ

Короткая ссылка
В Ставрополе ограничили посещение кладбищ до 30 апреля. Меры приняты в соответствии с постановлением губернатора Владимира Владимирова.
В Ставрополе ограничили посещение кладбищ
  • © Виталий Залесский
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Такое решение призвано исключить массовое скопление людей и предотвратить распространение коронавируса.

Как отметили в городской администрации, в пасхальную неделю будет ограничено и движение общественного транспорта, следующего по маршрутам к кладбищам.

Также стало известно, что жителей Тюмени призвали воздержаться от посещения кладбищ.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Въезд на территорию кладбищ запрещён, близлежащие парковки закрыты. Скорректирован график движения общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Ижевске ограничили посещение кладбищ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить