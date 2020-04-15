В Ижевске ограничили посещение кладбищ

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил о временном запрете на посещение кладбищ.
В Ижевске ограничили посещение кладбищ
  • © Ижевск / wikipedia.org

Как передаёт ИА «Удмуртия», с 17 апреля посещать городские кладбища можно будет только для организации погребения.

«Подчеркну, что территории кладбищ ещё не обработаны от клещей и грызунов, обработка запланирована только к началу мая», — уточнил Олег Бекметьев.

Он попросил жителей города отнестись к этой мере с пониманием и оставаться дома, а также напомнил, что по распоряжению главы Удмуртии храмы и церкви также будут временно закрыты для прихожан.

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