В Ижевске ограничили посещение кладбищ
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Как передаёт ИА «Удмуртия», с 17 апреля посещать городские кладбища можно будет только для организации погребения.
«Подчеркну, что территории кладбищ ещё не обработаны от клещей и грызунов, обработка запланирована только к началу мая», — уточнил Олег Бекметьев.
Он попросил жителей города отнестись к этой мере с пониманием и оставаться дома, а также напомнил, что по распоряжению главы Удмуртии храмы и церкви также будут временно закрыты для прихожан.