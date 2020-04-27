Международный салон образования открылся в Москве в режиме онлайн

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Международный салон образования начал работу в Москве в режиме онлайн.
Международный салон образования открылся в Москве в режиме онлайн
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом сообщает НТВ.

Свои разработки продемонстрируют ведущие российские школы и вузы.

Основной тренд — инструменты виртуального класса с режимами видеоконференций и чатами с привычными для детей смайликами. Разработаны десятки решений для организации контакта педагога и ученика.

В течение четырёх дней состоится 250 мероприятий с участием экспертов.

Ранее, как сообщал Nation News, депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

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