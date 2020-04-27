В Свердловской области развернули 2897 коек для пациентов с коронавирусом

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что в регионе развёрнуто 2897 коек для больных коронавирусом.
В Свердловской области развернули 2897 коек для пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной оперативный штаб по борьбе с пандемией.

«На сегодняшний день в Свердловской области развёрнуто 2897 коек, из них 2028 коек (100% от плана) обеспечено кислородной подводкой, 913 коек — аппаратами ИВЛ», — заявил глава региона.

По словам Куйвашева, для полного выполнения задачи, поставленной президентом, необходимо подключить ещё 100 коек к аппаратам ИВЛ, которые должны поступить в Свердловскую область 28 апреля.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в больницах Адыгеи создадут ещё 500 мест для пациентов с коронавирусом.

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