В Госдуме прокомментировали идею переноса майских праздников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею переноса майских праздников в 2020 году.

«Я думаю, что перенос майских праздников на поздний срок — это избыточная норма. За время, что в России действует режим самоизоляции, мы все успели пообщаться с семьёй, со своими близкими и родными. Потому что, работая удалённо (я сама в таком режиме работала), ты многое успеваешь делать по дому, потому что высвобождается время, которое тратилось на дорогу до работы», — отметила Светлана Бессараб в беседе с ФАН.

По её мнению, перенос выходных на более поздний срок может нанести ущерб и без того пострадавшей экономике.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы, член комитета по госстроительству и законодательству Игорь Лебедев в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что в случае продления режима самоизоляции смысла в переносе праздников нет.