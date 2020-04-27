В Госдуме прокомментировали идею переноса майских праздников

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею переноса майских праздников в 2020 году.
В Госдуме прокомментировали идею переноса майских праздников
  • © РИА Новости

«Я думаю, что перенос майских праздников на поздний срок — это избыточная норма. За время, что в России действует режим самоизоляции, мы все успели пообщаться с семьёй, со своими близкими и родными. Потому что, работая удалённо (я сама в таком режиме работала), ты многое успеваешь делать по дому, потому что высвобождается время, которое тратилось на дорогу до работы», — отметила Светлана Бессараб в беседе с ФАН.

По её мнению, перенос выходных на более поздний срок может нанести ущерб и без того пострадавшей экономике.

В свою очередь, заместитель председателя Госдумы, член комитета по госстроительству и законодательству Игорь Лебедев в беседе с сайтом «Москва 24» заявил, что в случае продления режима самоизоляции смысла в переносе праздников нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить