В Совфеде прокомментировали дистанционное образование

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Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила массовый переход на дистанционное образование в мире.
В Совфеде прокомментировали дистанционное образование
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  • globallookpress.com

«Массовый переход к дистанционному образованию произошёл резко для всех стран без исключения», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, это стало определённым стрессом и не приходится говорить, что родители и педагоги были на 100% готовы.

«Опыт наших зарубежных коллег показывает то же самое», — сказала сенатор.

Как отметила Гумерова, в Минпросвещения оперативно отреагировали на новые вызовы — была открыта горячая линия для учителей и родителей, появился целый ряд образовательных платформ.

Ранее, как сообщал Nation News, депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

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