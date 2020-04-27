Генпрокуратура обнаружила фейковые сайты с китайскими «лекарствами» от COVID-19

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Генеральная прокуратура России обнаружила в Пермском крае фейковые сайты, где продавались китайские «лекарства» от коронавируса.
Генпрокуратура обнаружила фейковые сайты с китайскими «лекарствами» от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.

Также выявлены сайты, где за вознаграждение предлагали купить цифровой пропуск для Москвы.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к таким ресурсам.

Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.

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