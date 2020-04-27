Генпрокуратура обнаружила фейковые сайты с китайскими «лекарствами» от COVID-19

Генеральная прокуратура России обнаружила в Пермском крае фейковые сайты, где продавались китайские «лекарства» от коронавируса.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.

Также выявлены сайты, где за вознаграждение предлагали купить цифровой пропуск для Москвы.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к таким ресурсам.

Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.