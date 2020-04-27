Генпрокуратура обнаружила фейковые сайты с китайскими «лекарствами» от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.
Также выявлены сайты, где за вознаграждение предлагали купить цифровой пропуск для Москвы.
Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к таким ресурсам.
Ранее заместитель председателя правления коллегии адвокатов Москвы «Титул» Рафик Алиев в беседе с URA.RU прокомментировал решение ужесточить ответственность за фейки о коронавирусе.