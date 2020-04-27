В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
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- РИА Новости
Об этом говорится в перечне поручений по итогам встречи российского лидера с представителями общественности Ивановской области.
Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее Мишустин утвердил программу льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Согласно документу, до 1 ноября 2020 года россиянам должны быть предоставлены ипотечные кредиты с соответствующей ставкой в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до 8 млн рублей.
Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ипотечную программу со ставкой 6,5%.