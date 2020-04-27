За сутки в России выявлено 6198 случаев заражения коронавирусом

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За сутки в России зарегистрировано 6198 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных в стране выросло до 87 147.
За сутки в России выявлено 6198 случаев заражения коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Днём ранее был зафиксирован 6361 случай.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выход на плато ожидается примерно к середине мая.

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