За сутки в России выявлено 6198 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано 6198 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число инфицированных в стране выросло до 87 147.

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РИА Новости