В Роскачестве оценили пользу имбиря и чеснока
- РИА Новости
Как сообщают «Известия» со ссылкой на сайт организации, исследований о том, как эфирные масла влияют на новый коронавирус, нет. Кроме того, некоторым людям они противопоказаны, так как могут вызвать кожную сыпь и затруднённое дыхание.
«Что касается таких народных средств, используемых многими при простудах и ОРВИ, как лук, имбирь, мёд или чеснок, то, по словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, хоть они и влияют на состояние общего иммунитета, по своей эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что специалисты из Всемирной организации здравоохранения не получили никаких подтверждений об эффективности их употребления как средства профилактики заражения.
Ранее, как сообщало интернет-издание Inforeactor, эксперты Роскачества рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса и как не ошибиться при выборе средства индивидуальной защиты.