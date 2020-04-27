В Роскачестве оценили пользу имбиря и чеснока

Специалисты Роскачества прокомментировали данные о том, что травяные сборы, эфирные масла, а также лук, имбирь и чеснок могут быть эффективными средствами защиты от коронавируса.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на сайт организации, исследований о том, как эфирные масла влияют на новый коронавирус, нет. Кроме того, некоторым людям они противопоказаны, так как могут вызвать кожную сыпь и затруднённое дыхание.

«Что касается таких народных средств, используемых многими при простудах и ОРВИ, как лук, имбирь, мёд или чеснок, то, по словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, хоть они и влияют на состояние общего иммунитета, по своей эффективности не идут ни в какое сравнение с противовирусными препаратами», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты из Всемирной организации здравоохранения не получили никаких подтверждений об эффективности их употребления как средства профилактики заражения.

Ранее, как сообщало интернет-издание Inforeactor, эксперты Роскачества рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса и как не ошибиться при выборе средства индивидуальной защиты.