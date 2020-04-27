В Москве из-за коронавируса отложен запуск фонтанов

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Запуск фонтанов в Москве отложен из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
В Москве из-за коронавируса отложен запуск фонтанов
  • © Виталий Белоусов/РИА Новости

«В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов», — цитирует РИА Новости Бирюкова.

По его словам, решение о дате открытия сезона фонтанов будет принято, исходя из складывающейся ситуации.

Весенний запуск фонтанов государственного музея-заповедника «Петергоф» также перенесли с 25 апреля на более поздний срок из-за ограничений в связи с распространением коронавируса.

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