В Москве из-за коронавируса отложен запуск фонтанов

Запуск фонтанов в Москве отложен из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе принято решение отложить старт сезона фонтанов», — цитирует РИА Новости Бирюкова.

По его словам, решение о дате открытия сезона фонтанов будет принято, исходя из складывающейся ситуации.

Весенний запуск фонтанов государственного музея-заповедника «Петергоф» также перенесли с 25 апреля на более поздний срок из-за ограничений в связи с распространением коронавируса.