Запуск фонтанов в Петергофе перенесли из-за ситуации с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru.
«Точная дата начала сезона ещё не назначена. Но мы готовы запустить фонтаны, как только будут сняты ограничения», — отметили в пресс-службе музея.
Отмечается, что на данный момент все фонтанные комплексы полностью готовы к началу летнего сезона. Работники Петергофа провели полное тестирование всех систем ещё в конце марта.
Ранее, как сообщали «Невские новости», депутаты петербургского законодательного собрания одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции.