Запуск фонтанов в Петергофе перенесли из-за ситуации с коронавирусом

Весенний запуск фонтанов государственного музея-заповедника «Петергоф» перенесли с 25 апреля на более поздний срок из-за ограничений в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает kp.ru.

«Точная дата начала сезона ещё не назначена. Но мы готовы запустить фонтаны, как только будут сняты ограничения», — отметили в пресс-службе музея.

Отмечается, что на данный момент все фонтанные комплексы полностью готовы к началу летнего сезона. Работники Петергофа провели полное тестирование всех систем ещё в конце марта.

Ранее, как сообщали «Невские новости», депутаты петербургского законодательного собрания одобрили в первом чтении законопроект о штрафах за нарушение режима самоизоляции.