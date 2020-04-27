В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Создание новых мышей поможет изучать вакцины и препараты против коронавируса.
«Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет её биологическая безопасность», — указано в тексте.
Ранее в российском Минздраве заявили, что рекомендованных для детей лекарств для профилактики коронавируса нет.