В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса

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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.

«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Создание новых мышей поможет изучать вакцины и препараты против коронавируса.

«Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет её биологическая безопасность», — указано в тексте.

Ранее в российском Минздраве заявили, что рекомендованных для детей лекарств для профилактики коронавируса нет.

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