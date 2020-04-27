В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.

«Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19», — говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Создание новых мышей поможет изучать вакцины и препараты против коронавируса.

«Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет её биологическая безопасность», — указано в тексте.

Ранее в российском Минздраве заявили, что рекомендованных для детей лекарств для профилактики коронавируса нет.