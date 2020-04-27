В Минэкономразвития рассказали о поддержке туроператоров

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что субсидии для туроператоров могут способствовать сохранению рабочих мест в данной отрасли.

«Субсидии частично компенсируют понесенные туроператорами убытки и, надеюсь, помогут сохранить рабочие места», — цитирует ТАСС Решетникова.

Он отметил, что субсидии помогут поддержать ликвидность туроператоров.

По его словам, многие туроператоры были вынуждены вывозить туристов из закрывающихся стран за свой счёт.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса.

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