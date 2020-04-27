В Минэкономразвития рассказали о поддержке туроператоров
«Субсидии частично компенсируют понесенные туроператорами убытки и, надеюсь, помогут сохранить рабочие места», — цитирует ТАСС Решетникова.
Он отметил, что субсидии помогут поддержать ликвидность туроператоров.
По его словам, многие туроператоры были вынуждены вывозить туристов из закрывающихся стран за свой счёт.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса.