Сотрудники правоохранительных органов в Башкирии пресекли деятельность ночного клуба, в котором была проведена незаконная вечеринка.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

В полицию Стерлитамака поступило сообщение о нарушении, в связи с чем правоохранители выехали по указанному адресу.

«Деятельность развлекательного заведения была пресечена. Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение», — заявили в МВД.

Ранее в Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки во дворе жилого дома.