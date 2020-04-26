В Башкирии пресекли деятельность ночного клуба
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.
В полицию Стерлитамака поступило сообщение о нарушении, в связи с чем правоохранители выехали по указанному адресу.
«Деятельность развлекательного заведения была пресечена. Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение», — заявили в МВД.
Ранее в Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки во дворе жилого дома.