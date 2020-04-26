В Башкирии пресекли деятельность ночного клуба

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Сотрудники правоохранительных органов в Башкирии пресекли деятельность ночного клуба, в котором была проведена незаконная вечеринка.
В Башкирии пресекли деятельность ночного клуба
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

В полицию Стерлитамака поступило сообщение о нарушении, в связи с чем правоохранители выехали по указанному адресу. 

«Деятельность развлекательного заведения была пресечена. Собраны необходимые материалы. В настоящее время принимается процессуальное решение», — заявили в МВД.

Ранее в Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки во дворе жилого дома.

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