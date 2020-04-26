В России продлили срок действия сертификатов на жильё для молодых семей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил продлить сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей.
В России продлили срок действия сертификатов на жильё для молодых семей
  • РИА Новости

Постановление премьера опубликовано на сайте кабмина.

«Установить, что срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более девяти месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве», — заявили в пресс-службе кабмина. 

В правительстве уточнили, что положения постановления применяются к свидетельствам о праве на получение соцвыплаты, которые были выданы в период «с 1 февраля 2020 года до дня вступления в силу настоящего постановления».

Как уточняет РИА Новости, сроки действия и подачи соответствующих сертификатов продлены на два месяца.

Также кабмин утвердил правила возмещения затрат туроператоров.

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