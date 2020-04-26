В России продлили срок действия сертификатов на жильё для молодых семей
- РИА Новости
Постановление премьера опубликовано на сайте кабмина.
«Установить, что срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более девяти месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве», — заявили в пресс-службе кабмина.
В правительстве уточнили, что положения постановления применяются к свидетельствам о праве на получение соцвыплаты, которые были выданы в период «с 1 февраля 2020 года до дня вступления в силу настоящего постановления».
Как уточняет РИА Новости, сроки действия и подачи соответствующих сертификатов продлены на два месяца.
Также кабмин утвердил правила возмещения затрат туроператоров.