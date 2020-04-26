В Тольятти возбудили дело в отношении трижды сбегавшего из больницы

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который, несмотря на инфекционное заболевание, неоднократно сбегал из больницы.

Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Подозреваемый безработный ранее судимый житель Тольятти 1992 года рождения, будучи осведомлённым, что у него подтвердилось инфекционное заболевание, неоднократно самовольно покидал медицинское учреждение», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

В МВД добавили, что мужчина без маски общался с неопределённым кругом лиц. По данным ведомства, это «повлекло создание угрозы массового заболевания людей».

Нарушитель задержан. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 236 УК России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», предусматривающей штраф либо лишение свободы на срок до двух лет.

Как заявил источник агентства в правительстве Самарской области, у мужчины была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. По данным источника, нарушитель три раза сбегал из больницы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 23 апреля в Московской области выявили 184 нарушителя режима самоизоляции за сутки.