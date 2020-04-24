Полиция Крыма зафиксировала 203 случая нарушения карантина

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Замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин рассказал, что за прошедшие сутки было зафиксировано 203 нарушения режима самоизоляции.
Полиция Крыма зафиксировала 203 случая нарушения карантина
  • РИА Новости

«Из 848 адресов проверенных 646 находились по месту жительства, 203 отсутствовали, пять из которых мы нашли и задокументировали. Остальных ищем. Создали бригады, которые выезжают в курортные города и патрулируют улицы. За вчерашний день мы отработали Феодосию, там порядка 33 нарушителей выявили, в том числе и приезжих», — приводит «Крыминформ» слова Смаглина.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что все нарушители режима самоизоляции должны быть привлечены к ответственности. 

Ранее, как сообщал телеканал «360», 23 апреля в Московской области выявили 184 нарушителя режима самоизоляции за сутки.

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