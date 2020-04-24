Полиция Крыма зафиксировала 203 случая нарушения карантина

Замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин рассказал, что за прошедшие сутки было зафиксировано 203 нарушения режима самоизоляции.

«Из 848 адресов проверенных 646 находились по месту жительства, 203 отсутствовали, пять из которых мы нашли и задокументировали. Остальных ищем. Создали бригады, которые выезжают в курортные города и патрулируют улицы. За вчерашний день мы отработали Феодосию, там порядка 33 нарушителей выявили, в том числе и приезжих», — приводит «Крыминформ» слова Смаглина.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что все нарушители режима самоизоляции должны быть привлечены к ответственности.

Ранее, как сообщал телеканал «360», 23 апреля в Московской области выявили 184 нарушителя режима самоизоляции за сутки.