В Тамбовской области выявили ещё 56 случаев заражения коронавирусом
- РИА Новости
«Новых случаев сегодня — 56. Из них 14 мужчин, 40 женщин, двое детей (мальчик 14 лет, девочка 14 лет)», — цитирует РИА Новости сообщение.
Всего в регионе подтверждено 399 случаев заражения коронавирусом, 48 пациентов выздоровели. Также зафиксирован один летальный исход.
Ранее в НАО девять рабочих заразились коронавирусом.
Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News оценил прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.