В Тамбовской области выявили ещё 56 случаев заражения коронавирусом

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В Тамбовской области подтвердили коронавирусную инфекцию ещё у 56 человек, в том числе у двоих детей. Об этом информирует региональная администрация.
В Тамбовской области выявили ещё 56 случаев заражения коронавирусом
  • РИА Новости

«Новых случаев сегодня — 56. Из них 14 мужчин, 40 женщин, двое детей (мальчик 14 лет, девочка 14 лет)», — цитирует РИА Новости сообщение.

Всего в регионе подтверждено 399 случаев заражения коронавирусом, 48 пациентов выздоровели. Также зафиксирован один летальный исход. 

Ранее в НАО девять рабочих заразились коронавирусом.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Виктор Зуев в беседе с Nation News оценил прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

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