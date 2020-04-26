Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом
- РИА Новости
«Из 20 исследованных тест-проб, взятых у сотрудников организаций, расположенных на Варандее, девять подтвердили наличие коронавирусной инфекции», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
По словам губернатора, ещё 52 теста находятся в работе.
Всего в округе десять подтверждённых случаев коронавируса, все заражённые работали на промышленной площадке в районе Варандея.
«Один пациент находится в Ненецкой окружной больнице. Остальные проходят лечение непосредственно на месторождении», — рассказал Бездудный.
11 апреля в НАО выявили первый случай заражения коронавирусом.