Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом

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Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом заявил врио губернатора округа Юрий Бездудный.
Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом
  • РИА Новости

«Из 20 исследованных тест-проб, взятых у сотрудников организаций, расположенных на Варандее, девять подтвердили наличие коронавирусной инфекции», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

По словам губернатора, ещё 52 теста находятся в работе. 

Всего в округе десять подтверждённых случаев коронавируса, все заражённые работали на промышленной площадке в районе Варандея.

«Один пациент находится в Ненецкой окружной больнице. Остальные проходят лечение непосредственно на месторождении», — рассказал Бездудный.

11 апреля в НАО выявили первый случай заражения коронавирусом.

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