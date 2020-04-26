Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом

Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом заявил врио губернатора округа Юрий Бездудный.

«Из 20 исследованных тест-проб, взятых у сотрудников организаций, расположенных на Варандее, девять подтвердили наличие коронавирусной инфекции», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

По словам губернатора, ещё 52 теста находятся в работе.

Всего в округе десять подтверждённых случаев коронавируса, все заражённые работали на промышленной площадке в районе Варандея.

«Один пациент находится в Ненецкой окружной больнице. Остальные проходят лечение непосредственно на месторождении», — рассказал Бездудный.

11 апреля в НАО выявили первый случай заражения коронавирусом.