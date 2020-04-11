В НАО выявили первый случай заражения коронавирусом

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В Ненецком автономном округе выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе администрации НАО, ссылаясь на данные регионального Роспотребнадзора.
В НАО выявили первый случай заражения коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«В Ненецком автономном округе выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Как отмечается, диагноз был поставлен жителю Нарьян-Мара, который прибыл в регион из Санкт-Петербурга 9 апреля.

Таким образом, регионами, в которых не зафиксировали случаев заболевания коронавирусом, теперь остаются Республика Алтай и Чукотский автономный округ.

Ранее научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к COVID-19. 

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