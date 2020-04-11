В НАО выявили первый случай заражения коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Софья Сандурская
«В Ненецком автономном округе выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Как отмечается, диагноз был поставлен жителю Нарьян-Мара, который прибыл в регион из Санкт-Петербурга 9 апреля.
Таким образом, регионами, в которых не зафиксировали случаев заболевания коронавирусом, теперь остаются Республика Алтай и Чукотский автономный округ.
Ранее научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к COVID-19.