В НАО выявили первый случай заражения коронавирусом

В Ненецком автономном округе выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе администрации НАО, ссылаясь на данные регионального Роспотребнадзора.

АГН «Москва»

© Софья Сандурская

«В Ненецком автономном округе выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. Как отмечается, диагноз был поставлен жителю Нарьян-Мара, который прибыл в регион из Санкт-Петербурга 9 апреля. Таким образом, регионами, в которых не зафиксировали случаев заболевания коронавирусом, теперь остаются Республика Алтай и Чукотский автономный округ. Ранее научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к COVID-19.