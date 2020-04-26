Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян на 0,2%
- АГН «Москва»
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на отчёт ведомства.
Ранее помощник президента России Максим Орешкин сообщил, что российская экономика по итогам II квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, однако имеет возможности для быстрого восстановления.
Орешкин отметил, что во всём мире на фоне пандемии растёт безработица и снижаются доходы граждан, однако России необходимо минимизировать эти последствия.