В Республике Алтай выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Республике Алтай за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«В Усть-Коксинском районе коронавирус подтвердился у двух жителей районного центра Усть-Кокса, а также жителей населённых пунктов Кастахта и Теректа. Двое из выявленных контактировали с родственниками, вернувшимися ранее из других регионов. Все четыре случая подтвердились во время профилактических обследований», — приводит РИА Новости сообщение.

В Онгудайском районе коронавирус подтвердился у двух человек, контактировавших ранее с заболевшим жителем села Иня.

Всего в регионе зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин поручил ряду ведомств подготовить рекомендации для граждан о соблюдении мер предосторожности на майские праздники из-за коронавирусной инфекции.