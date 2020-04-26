В Республике Алтай выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
- АГН «Москва»
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«В Усть-Коксинском районе коронавирус подтвердился у двух жителей районного центра Усть-Кокса, а также жителей населённых пунктов Кастахта и Теректа. Двое из выявленных контактировали с родственниками, вернувшимися ранее из других регионов. Все четыре случая подтвердились во время профилактических обследований», — приводит РИА Новости сообщение.
В Онгудайском районе коронавирус подтвердился у двух человек, контактировавших ранее с заболевшим жителем села Иня.
Всего в регионе зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19.
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин поручил ряду ведомств подготовить рекомендации для граждан о соблюдении мер предосторожности на майские праздники из-за коронавирусной инфекции.