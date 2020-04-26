В Адыгее произошёл пожар на полигоне бытовых отходов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
«В 2,5 км от Майкопа происходит возгорание бытового мусора на территории городского полигона ТБО», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что ориентировочная площадь пожара составляет 700 кв. м.
Всего к тушению возгорания в настоящий момент привлечены 27 человек и 12 единиц техники.
Ранее в МЧС России сообщили о возникновении крупного пожара на несанкционированной свалке в Омской области.