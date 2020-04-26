В Адыгее произошёл пожар на полигоне бытовых отходов

В пригороде Майкопа в Адыгее произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«В 2,5 км от Майкопа происходит возгорание бытового мусора на территории городского полигона ТБО», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что ориентировочная площадь пожара составляет 700 кв. м.

Всего к тушению возгорания в настоящий момент привлечены 27 человек и 12 единиц техники.

Ранее в МЧС России сообщили о возникновении крупного пожара на несанкционированной свалке в Омской области.