В Адыгее произошёл пожар на полигоне бытовых отходов

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В пригороде Майкопа в Адыгее произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
В Адыгее произошёл пожар на полигоне бытовых отходов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«В 2,5 км от Майкопа происходит возгорание бытового мусора на территории городского полигона ТБО», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что ориентировочная площадь пожара составляет 700 кв. м.

Всего к тушению возгорания в настоящий момент привлечены 27 человек и 12 единиц техники.

Ранее в МЧС России сообщили о возникновении крупного пожара на несанкционированной свалке в Омской области.

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