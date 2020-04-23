В Омской области произошёл пожар на несанкционированной свалке

Короткая ссылка
В МЧС России сообщили о возникновении крупного пожара на несанкционированной свалке в Омской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что площадь возгорания достигала 1,5 га. Вместе с этим существовала угроза перехода огня на ферму с кроликами. 

К настоящему моменту пожар уже ликвидировали.

«Объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1,5 га несанкционированной свалки и 500 кв. м неэксплуатируемой фермы для кроликов», — сказал собеседник.

В октябре 2019 года в Иркутской области произошёл пожар на мусорном полигоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить