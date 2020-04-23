В Омской области произошёл пожар на несанкционированной свалке
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что площадь возгорания достигала 1,5 га. Вместе с этим существовала угроза перехода огня на ферму с кроликами.
К настоящему моменту пожар уже ликвидировали.
«Объявлена ликвидация последствий пожара на площади 1,5 га несанкционированной свалки и 500 кв. м неэксплуатируемой фермы для кроликов», — сказал собеседник.
В октябре 2019 года в Иркутской области произошёл пожар на мусорном полигоне.