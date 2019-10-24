В Иркутской области произошёл пожар на мусорном полигоне

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В МЧС сообщили о возгорании на мусорном полигоне в Иркутской области. Пожар тушат с привлечением спецтехники.

Об этом сообщает региональное отделение ведомства.

«На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение бытового мусора, отходов лесопиления и строительного мусора на площади 3 га», — указывается в заявлении.

Уточняется, что угрозы распространения огня нет, ближайшее эксплуатируемое строение находится на расстоянии более 2 км от места горения. Жалоб от населения по задымлению не поступало.

«К ликвидации пожара привлечены силы пожарно-спасательной части № 20, а также две единицы водовозной техники и один бульдозер», — подчёркивает МЧС.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области на территории частной свалки загорелся строительный мусор на площади 800 кв. м.

В январе «Газета.Ru» сообщала, что в Чите объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов в посёлке Ивановка.

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