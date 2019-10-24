В Иркутской области произошёл пожар на мусорном полигоне
Об этом сообщает региональное отделение ведомства.
«На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение бытового мусора, отходов лесопиления и строительного мусора на площади 3 га», — указывается в заявлении.
Уточняется, что угрозы распространения огня нет, ближайшее эксплуатируемое строение находится на расстоянии более 2 км от места горения. Жалоб от населения по задымлению не поступало.
«К ликвидации пожара привлечены силы пожарно-спасательной части № 20, а также две единицы водовозной техники и один бульдозер», — подчёркивает МЧС.
Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области на территории частной свалки загорелся строительный мусор на площади 800 кв. м.
В январе «Газета.Ru» сообщала, что в Чите объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов в посёлке Ивановка.