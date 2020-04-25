Число скончавшихся от коронавируса в Ингушетии возросло до 15

Ещё два жителя Ингушетии, заболевших коронавирусом, скончались, общее число погибших от инфекции в республике выросло до 15 человек.

«Умерших за сутки — двое, всего — 15 человек. Выздоровевших за сутки — восемь человек, всего — 75», — приводит РИА Новости сообщение регионального оперативного штаба.

Отмечается, что всего в республике госпитализировано 372 человека, из них с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19 191 пациент.

Ранее сообщалось, что муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.