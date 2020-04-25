Около 19 млн медицинских масок доставлено из Китая в Москву 25 апреля

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Около 19 млн медицинских масок доставлено рейсом из Китая в московский аэропорт Домодедово 25 апреля.
Около 19 млн медицинских масок доставлено из Китая в Москву 25 апреля
  • РИА Новости

«19 млн медицинских масок AirBridgeCargo доставила в Москву. Рейс сегодня прибыл в Домодедово из Шэньчжэня», — приводит ТАСС сообщение московского аэропорта.

Отмечается, что всего в апреле аэропорт Домодедово принял более 170 тонн грузов медицинского назначения, которые требуются организациям здравоохранения.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в стране ежедневно используют более 12 млн защитных масок, из них примерно треть завозится из Китая.

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