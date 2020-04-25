Певец Максим Леонидов заявил о своём задержании в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали певца Максима Леонидова, когда он гулял в парке с собакой. Об этом он сообщил в своём Instagram.
Певец Максим Леонидов заявил о своём задержании в Петербурге
  • РИА Новости

«Мы гуляли в Шуваловском парке с собакой, приехала полицейская машина, и нас сопроводили в отделение», — приводит слова музыканта ТАСС.

По его словам, в отношении него составляют протокол из-за прогулки в парке.

В конце марта правительство Санкт-Петербурга ввело режим самоизоляции в городе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Егоров в беседе с Inforeactor оценил инициативу введения штрафов за нарушение дистанции в транспорте.

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