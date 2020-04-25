Певец Максим Леонидов заявил о своём задержании в Петербурге
- РИА Новости
«Мы гуляли в Шуваловском парке с собакой, приехала полицейская машина, и нас сопроводили в отделение», — приводит слова музыканта ТАСС.
По его словам, в отношении него составляют протокол из-за прогулки в парке.
В конце марта правительство Санкт-Петербурга ввело режим самоизоляции в городе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Егоров в беседе с Inforeactor оценил инициативу введения штрафов за нарушение дистанции в транспорте.