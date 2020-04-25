Врач рассказал о последствиях пандемии коронавируса

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Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет в подкасте РИА Новости предположил, что после пандемии коронавируса люди будут более внимательно соблюдать санитарные нормы.
Врач рассказал о последствиях пандемии коронавируса
  • РИА Новости

«Я думаю, что какие-то вещи будут, более внимательное отношение к соблюдению санэпидобщежития», — заявил он.

Также врач отметил, что сейчас «очень большое количество бизнеса помогает здравоохранению».

«Наверное, (после пандемии. — RT) люди начнут думать, начнёт думать большой бизнес, так как с его стороны как раз сейчас есть растерянность», — сказал Свет.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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