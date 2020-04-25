Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

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Два российских истребителя Су-27 идентифицировали и сопроводили самолёт F-16 Военно-воздушных сил Бельгии. Об этом информирует пресс-служба Балтийского флота.
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
  • РИА Новости

«Лётчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолёт F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение», — цитирует сообщение ТАСС.

В Минобороны сообщили, что после того, как иностранный самолёт изменил курс полёта от российской госграницы, истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.

19 апреля истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США, следовавший в сторону российских объектов.

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