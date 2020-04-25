Прокуратура начала проверку после жёсткой посадки Ми-26 на Ямале

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уральская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов, поскольку вертолёт вылетел из аэропорта, поднадзорного новоуренгойской транспортной прокуратуре Уренгой», — заявили в ведомстве.

Ранее Уральское следственное управление на транспорте СК России также организовало проверку в связи с жёсткой посадкой вертолёта в ЯНАО.

По предварительным данным, пострадали шесть человек.