Прокуратура начала проверку после жёсткой посадки Ми-26 на Ямале
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Уральская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов, поскольку вертолёт вылетел из аэропорта, поднадзорного новоуренгойской транспортной прокуратуре Уренгой», — заявили в ведомстве.
Ранее Уральское следственное управление на транспорте СК России также организовало проверку в связи с жёсткой посадкой вертолёта в ЯНАО.
По предварительным данным, пострадали шесть человек.