В СПЧ предложили ввести пропуска для поездок на дачу и для прогулок

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Зампред Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с РИА Новости предложила ввести дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы, а также разовые пропуска на прогулки для пожилых людей.
В СПЧ предложили ввести пропуска для поездок на дачу и для прогулок
  • РИА Новости

«Мне кажется, что это должен быть дополнительный пропуск, который можно использовать для посадки, для садовых, хозяйственных нужд», — заявила Киркора.

Она отметила, что в случае введения подобного пропуска следует обеспечить безопасный в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 выезд на дачи, чтобы не спровоцировать неконтролируемые перемещения и нарушение норм, которые приняты с целью защиты здоровья.

Киркора также предложила ввести разовые пропуска для прогулок, преимущественно для пожилых людей и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода.

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