За сутки в России умерли 66 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 66 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
- РИА Новости
Также за сутки в стране излечились от коронавируса 682 пациента. За весь период выписаны 6250 человек.
Накануне в России было зафиксировано 60 случаев смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом.
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