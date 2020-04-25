За сутки в России умерли 66 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 66 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Также за сутки в стране излечились от коронавируса 682 пациента. За весь период выписаны 6250 человек.

Накануне в России было зафиксировано 60 случаев смерти пациентов с подтверждённым коронавирусом.