В Бурятии прошли учения с применением расчётов ЗРК С-400

Короткая ссылка
Расчёты зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили баллистические ракеты условного противника во время учений на полигоне Телемба республики Бурятия.
В Бурятии прошли учения с применением расчётов ЗРК С-400
  • globallookpress.com

Об этом сообщила в субботу пресс-служба ЦВО.

«Условный противник применил баллистические ракеты для уничтожения инфраструктуры военного объекта», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что военнослужащие расчётов ЗРК С-400 «произвели захват цели на дальности около 400 км, её дальнейшее сопровождение и уничтожение».

В ведомстве уточнили, что для имитации баллистических ракет «было использовано несколько гиперзвуковых ракет-мишеней «Фаворит-РМ» и «Армавир».

Ранее «Крыминформ» сообщало, что расчёты военнослужащих зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) провели специальное учение по противовоздушной обороне в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить