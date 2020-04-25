В Бурятии прошли учения с применением расчётов ЗРК С-400
- globallookpress.com
Об этом сообщила в субботу пресс-служба ЦВО.
«Условный противник применил баллистические ракеты для уничтожения инфраструктуры военного объекта», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что военнослужащие расчётов ЗРК С-400 «произвели захват цели на дальности около 400 км, её дальнейшее сопровождение и уничтожение».
В ведомстве уточнили, что для имитации баллистических ракет «было использовано несколько гиперзвуковых ракет-мишеней «Фаворит-РМ» и «Армавир».
Ранее «Крыминформ» сообщало, что расчёты военнослужащих зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) провели специальное учение по противовоздушной обороне в Крыму.