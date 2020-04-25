В Бурятии прошли учения с применением расчётов ЗРК С-400

Расчёты зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили баллистические ракеты условного противника во время учений на полигоне Телемба республики Бурятия.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба ЦВО.

«Условный противник применил баллистические ракеты для уничтожения инфраструктуры военного объекта», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что военнослужащие расчётов ЗРК С-400 «произвели захват цели на дальности около 400 км, её дальнейшее сопровождение и уничтожение».

В ведомстве уточнили, что для имитации баллистических ракет «было использовано несколько гиперзвуковых ракет-мишеней «Фаворит-РМ» и «Армавир».

Ранее «Крыминформ» сообщало, что расчёты военнослужащих зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) провели специальное учение по противовоздушной обороне в Крыму.