В Крыму прошли учения расчётов С-400 по противовоздушной обороне
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- РИА Новости
«По замыслу учения, с командного пункта части поступила информация о внезапном приближении авиации условного противника. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО», — приводит «Крыминформ» сообщение начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулёва.
Расчёты С-400 отработали действия по обнаружению, идентификации и уничтожению условного противника. Цели были успешно поражены электронными пусками ракет.
Отмечается также, что в ходе учений расчёты зенитных артиллерийских комплексов «Панцирь» обеспечили прикрытие позиций С-400 от ракетной атаки условного противника.
Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», военнослужащие Симферопольского краснознамённого мотострелкового полка гвардейской общевойсковой армии ЗВО завершили учения в Нижегородской области.