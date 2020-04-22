В Крыму прошли учения расчётов С-400 по противовоздушной обороне

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Расчёты военнослужащих зенитного ракетного соединения Южного военного округа (ЮВО) провели специальное учение по противовоздушной обороне в Крыму.
В Крыму прошли учения расчётов С-400 по противовоздушной обороне
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«По замыслу учения, с командного пункта части поступила информация о внезапном приближении авиации условного противника. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО», — приводит «Крыминформ» сообщение начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулёва.

Расчёты С-400 отработали действия по обнаружению, идентификации и уничтожению условного противника. Цели были успешно поражены электронными пусками ракет.

Отмечается также, что в ходе учений расчёты зенитных артиллерийских комплексов «Панцирь» обеспечили прикрытие позиций С-400 от ракетной атаки условного противника.

Ранее, как сообщал телеканал «Звезда», военнослужащие Симферопольского краснознамённого мотострелкового полка гвардейской общевойсковой армии ЗВО завершили учения в Нижегородской области.

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