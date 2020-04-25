В Новосибирской области выявили 38 новых случаев заражения COVID-19

В Новосибирской области за сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию COVID-19.

«По данным оперативного штаба, на 11:00 (07:00 мск) 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией. За пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, по каждому случаю проводится эпидрасследование. 20 человек выявлены по контакту с теми, у кого коронавирус уже был подтверждён», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что число случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 247.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 186.