У Роспотребнадзора нет данных о повторных заражениях коронавирусом
- globallookpress.com
«Достоверных данных или фактов о том, что кто-то заразился повторно, на сегодняшний день нет, но надо иметь в виду, что от 5 до 10% популяции в принципе не способны вырабатывать иммунный ответ», — заявила она в эфире «Россия 24». Её слова приводит ТАСС.
Ранее Попова сообщила, что жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода.