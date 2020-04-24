У Роспотребнадзора нет данных о повторных заражениях коронавирусом

У Роспотребнадзора нет достоверных данных о том, что кто-то заразился коронавирусной инфекцией повторно, сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Достоверных данных или фактов о том, что кто-то заразился повторно, на сегодняшний день нет, но надо иметь в виду, что от 5 до 10% популяции в принципе не способны вырабатывать иммунный ответ», — заявила она в эфире «Россия 24». Её слова приводит ТАСС.

Ранее Попова сообщила, что жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода.