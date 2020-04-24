В лесных районах Красноярского края ввели режим ЧС
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«С сегодняшнего дня в регионе введён режим ЧС в лесах... Введение режима ЧС предполагает ограничение доступа людей в леса и привлечение дополнительных сил и техники согласно сводному плану тушения лесных пожаров. Кроме того, будет усилено патрулирование лесов», — говорится в заявлении.
Ранее Министерство природных ресурсов Забайкалья сообщило о введении режима чрезвычайной ситуации в лесах региона из-за пожаров.