Краснов провёл совещание о работе прокуратуры в условиях пандемии

Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл совещание в формате видеоконференции по вопросам работы и прокурорского надзора в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в ведомстве, в мероприятии приняли участие заместители генерального прокурора и руководители ряда подразделений ведомства.

Краснов обратил внимание на основные задачи прокуроров, в том числе на пресечение распространения недостоверных сведений об инфекции.

На личном контроле прокуроров должны находиться и необходимые меры по защите здоровья работников прокуратуры, подчеркнул он.

22 апреля официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что в России с февраля выявлено более 300 ложных сообщений о коронавирусной инфекции COVID-19.