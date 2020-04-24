Краснов провёл совещание о работе прокуратуры в условиях пандемии

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов провёл совещание в формате видеоконференции по вопросам работы и прокурорского надзора в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Краснов провёл совещание о работе прокуратуры в условиях пандемии
  • РИА Новости

Как сообщили в ведомстве, в мероприятии приняли участие заместители генерального прокурора и руководители ряда подразделений ведомства.

Краснов обратил внимание на основные задачи прокуроров, в том числе на пресечение распространения недостоверных сведений об инфекции.

На личном контроле прокуроров должны находиться и необходимые меры по защите здоровья работников прокуратуры, подчеркнул он.

22 апреля официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что в России с февраля выявлено более 300 ложных сообщений о коронавирусной инфекции COVID-19.

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