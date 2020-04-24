Минкомсвязь назвала число ожидающих возвращения домой из других стран россиян

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассказало, сколько россиян находятся в настоящий момент за границей и ожидают возвращения домой.

«За границей сейчас находятся около 50 тыс. россиян, которые с конца марта 2020 года не могут вернуться домой из-за прекращения авиасообщения между Россией и другими странами. Все эти граждане ожидают специальных вывозных рейсов, которые доставят их в Россию», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В Минкомсвязи указали,что с 7 по 23 апреля всего было выполнено 39 вывозных рейсов, из них 18 в Москву и Санкт-Петербург и ещё 21 рейс — в другие регионы страны.

18 апреля сообщалось, что пожелавшие покинуть Великобританию россияне вылетели из Лондона в Москву.