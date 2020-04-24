Инфекционист дала прогноз о сроках разработки вакцины от коронавируса

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Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова дала прогноз о сроках разработки вакцины от коронавируса.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что разработка вакцины проходит в несколько этапов: регистрация, доказательство эффективности, испытания на животных, проверка на добровольцах и внедрение.

«Если считать, что вакцину начали делать практически сразу, как появился вирус, где-то к сентябрю может закончиться этап доклинических испытаний. Но, если в некоторых странах уже начались испытания на добровольцах, вакцина может появиться и быстрее», — пояснила специалист. 

Она добавила, что в каждой стране, которая занимается созданием вакцинных препаратов, существует несколько вариантов — из них предстоит выбрать тот, который будет применяться повсеместно.

Ранее заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с ФАН оценил важность тестов на антитела к коронавирусу.

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