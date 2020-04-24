Психолог оценила идею увеличить срок примирения при расторжении брака

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Семейный психолог Светлана Бояринова прокомментировала инициативу об увеличении срока примирения при расторжении брака в два раза.
Психолог оценила идею увеличить срок примирения при расторжении брака
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По её мнению, увеличение срока примирения спровоцирует злость на государство, а не сохранит семью.

«Сам факт подачи документов, сам факт каких-то бумажных вопросов, он никак не влияет на людей. Люди могут разъехаться, люди могут не общаться, люди могут жить в состоянии войны, при этом не менять своего решения, а только злиться на государство за то, что оно не даёт им официального развода, вставляет палки в колёса», — пояснила специалист в беседе с НСН.

Она добавила, что реальная помощь в сохранении семьи может заключаться в предоставлении психолога, который подскажет действенные способы решения конфликтов.

Ранее в Национальном родительском комитете (НРК) выступили с инициативой увеличить в два раза срок примирения при расторжении брака

Зампред президентского Совета по правам человека, директор психологического центра «Мир семьи» Ирина Киркора в беседе со «Взглядом» дала рекомендации по отношениям в семье в период режима самоизоляции.

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