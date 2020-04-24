Путин призвал госкомпании не покупать иностранные лимузины

Президент России Владимир Путин призвал госкомпании и органы государственной власти приобретать машины, которые необходимы для работы, а не иностранные лимузины.

«Прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины», — сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Ранее российский лидер заявил, что необходимо обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям в текущих условиях на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.