Путин призвал «подставить плечо» автопрому в условиях эпидемии

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Необходимо обеспечить стабильную работу автопрома, подставить плечо производителям в текущих условиях на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по развитию автомобильной промышленности.
Путин призвал «подставить плечо» автопрому в условиях эпидемии
  • РИА Новости

Как отметил глава государства, эпидемия коронавируса «нарушила ритм экономической деловой жизни» в России и других странах, а многие компании практически одномоментно оказались в очень жёстких условиях.

«Резко сокращается спрос, в том числе на сложную высокотехнологичную продукцию, нарушаются кооперационные связи, цепочки. Последствия эпидемии ощущает и отечественная автомобильная индустрия», — сказал Путин.

По его словам, в первые недели апреля у отдельных производителей почти остановились продажи, что несёт в себе риски сокращения рабочих мест и снижения заработных плат.

«В российском автопроме занято около 300 тыс. человек. Кроме того, на автомобильные заводы так или иначе завязаны тысячи предприятий по всей стране… Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома. Подставить плечо производителям и прежде всего поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан, сберечь квалифицированных специалистов, инженеров, рабочих», — заявил президент.

23 апреля Путин провёл совещание о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования, на котором призвал избегать абстрактных обещаний, которые не влияют на жизни граждан и «никому не нужны».

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