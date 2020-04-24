Путин пошутил о снижении ключевой ставки

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Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время».
Путин пошутил о снижении ключевой ставки
  • РИА Новости

Во время совещания по вопросам развития автопрома Белоусов отметил, что ставка «вчера была 6%, сегодня — 5,5%».

«Но я думаю, что на этом Центральный банк остановится на какое-то время», — подчеркнул он.

В ответ на это Путин отметил, что, наверное, «Эльвира (Набиуллина) сейчас смотрит и думает: «Вам не угодишь».

«То призывали снижать ставку, теперь снизили, а вы…» — пошутил глава государства.

Белоусов в свою очередь отметил, что всецело поддерживает снижение процентной ставки.

В пятницу, 24 апреля, ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 5,5% годовых.

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