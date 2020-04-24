ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. — до 5,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой регулятора.

«Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку... до 5,50% годовых», — говорится в заявлении.

В Центробанке отметили, что ситуация «кардинально изменилась» с момента заседания в марте: для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России и мире были введены существенные ограничительные меры, что «негативно отражается на экономической активности».

Ранее в Банке России заявляли, что снижение ключевой ставки будет основным вариантом для обсуждения на ближайшем заседании.

20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.