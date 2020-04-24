ЦБ снизил ключевую ставку
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«Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку... до 5,50% годовых», — говорится в заявлении.
В Центробанке отметили, что ситуация «кардинально изменилась» с момента заседания в марте: для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России и мире были введены существенные ограничительные меры, что «негативно отражается на экономической активности».
Ранее в Банке России заявляли, что снижение ключевой ставки будет основным вариантом для обсуждения на ближайшем заседании.
20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых.